Минский триатлон - 2023: какие улицы перекроют в Минске 30 июля

Некоторые центральные улицы Минска перекроют в воскресенье, 30 июля, в связи с проведением массового спортивного мероприятия - "Минский триатлон - 2023".

Решение перекрыть дороги принял Мингорисполком, соответствующий документ № 2731 от 13 июля официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Так, в этот день будет временно запрещено движение транспорта и самоходных машин в центре Минска.

С 7:50 до 12:10 будут перекрыты четная сторона проспекта Победителей на участке с улицей Парковой до улицы Ратомской и съезд с МКАД.

С 7:50 и до 13:10 нельзя будет проехать по четной стороне проспекта Победителей от улицы Ратомской до улицы Ленина, по улице Ленина от проспекта Победителей до проспекта Независимости, по проспекту Независимости от улицы Бобруйской до площади Победы (в том числе по круговой транспортной развязке на площади Победы) и по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана.

Напомним, что"Минский триатлон - 2023"пройдет 30 июля и соберет около 1,5 тыс. участников. Спортивные состязания пройдут по центральным улицам белорусской столицы, соревноваться участники будут в индивидуальных и эстафетных гонках. Как рассказали в Минспорта и туризма, для женщин и детей будут организованы тематические забеги: Minsk Lady Run и TriKids.