Минский, Витебский, Гомельский и Могилевский регионы отмечают 85-летие. С какими результатами области встречают юбилей?

Равномерное развитие регионов, укрепление экономической и продовольственной безопасности, создание комфортных условий для жизни. Приоритет, определенный Президентом и Всебелорусским народным собранием.

Благодаря этим векторам, создан мощный промышленный и научный потенциал, передовая база для развития сельского хозяйства по всей стране. Именно с такими результатами к 85-летию подошли Минская, Витебская, Гомельская и Могилевская области. Накануне регионы поздравил глава государства. Лучшие из лучших принимают поздравления сегодня. Подробности у Андрея Ястребова.

Могилевская область отмечает 85-летие

Укрепление промышленного и научного потенциала, экономической и продовольственной безопасности - приоритеты, которые определили векторы в развитии Могилевского региона, поставив на лидирующие позиции в стране по многим показателям.

В области сосредоточены основные объемы белорусского производства химических волокон, автомобильных шин, лифтов, цемента. Успешно развивается животноводство и рыбоводство. В том числе на юго-востоке страны, где согласно указу Президента действуют льготные преференции для бизнеса и строительства жилья.

Удачным для региона оказался и год минувший. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции. В прошлом году хлеборобы собрали свыше миллиона тонн зерна. Рост экспорта для региона этот показатель превысил 6 млрд рублей. Ввели в эксплуатацию 330 тысяч квадратных метров жилья, а еще открыли ряд современных отделений в обновленных больницах и поликлиниках.

Готовится к открытию и современное радиологическое отделение Областного онкологического диспансера и похожий на лайнер инфекционный корпус больницы номер 1 с уникальной для региона боксированной системой. Задействована будет вся территория. Даже реанимобили будут проходить дезинфекцию. А пациенты получат весь спектр обследования и лечения.

Развитие регионов

Предприятия успешно перестраиваются под новые требования, продиктованные временем. Но за каждым достижением, как и во все времена, стоят люди. И сегодня, когда мировые вызовы пытаются влиять на Беларусь, наши люди всеми силами стараются сохранить единство и мир.

Приднепровский край славится теми людьми, которые создавали потенциал, которые защищали в годы военного лихолетия, которые восстанавливали страну, которые сегодня принимают активное участие в развитии Могилевской области. Я хотел бы пожелать дальнейших успехов. Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси





Лауреатами премии Могилевского облисполкома "Человек года" стали сегодня 15 представителей разных профессий, для которых торжественно распахнул двери Дворец культуры области. Врачи, педагоги, работники леса и сельского хозяйства, те, кто печет хлеб, восстанавливает имена погибших героев в годы Великой Отечественной войны, спасает жизни. Им особые слова благодарности за вклад в развитие региона. В том числе и от имени Администрации Президента.

Сфера образования активно развивается, планомерно, строятся новые школы, детские сады, создаются все условия для развития образования наших детей. Эту награду я считаю коллективной, общей, хочется реализовывать новые идеи. Наталья Езерская, учитель начальных классов СШ № 45 г. Могилева

Строятся новые корпуса больниц, закупается современное, новейшее оборудование, которое позволяет лечить, спасать людей. Все делается для того, чтобы людям было хорошо. Этот год объявлен Годом мира и созидания, и мне кажется, что мы все должны сплотиться вокруг нашего Президента А.Г.Лукашенко и все вместе созидать - работать каждый на своем рабочем месте во благо нашей родной страны. Олег Ананенко, врач ультразвуковой диагностики Могилевской областной клинической больницы

Я поздравляю всех могилевчан с этой датой. Хочется выразить слова благодарности нашим ветеранам, бывшим руководителям области и тем, кто сегодня работает. Динамичное развитие области - это все благодаря нашим людям. Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома

Витебская область отмечает 85-летие

С отличными показателями встречает 85-летие и Витебский - самый северный регион страны. Научный подход и технологии позволили вырастить в прошлом году достойный урожай хлеба, картофеля, овощей. Не понижать планку - задача и на предстоящую агрокампанию. А еще модернизация предприятий, импортозамещение по выпуску такой продукции регион в тройке лидеров. Проекты в социальной сфере.

Начнем мы в этом году, я надеюсь, модернизировать и достраивать нашу областную больницу. Сделаем центр научный, лечебный, учебный, показательный для всей страны. Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

А еще выставки, встречи с известными людьми, интерактивные проекты на знание истории в том числе для детей. Мероприятий к юбилею пройдет немало. Юбилейная цифра уже оживает на спортивных и творческих площадках благодаря флешмобу, который подхватили в соцсетях. Готовит сюрпризы и Международный фестиваль "Славянский базар в Витебске". "Василек" станет ярче - дирекция объявила конкурс на фирменный стиль фестиваля. Работы уже представили более сотни человек.

Минская область принимает поздравления с 85-летием