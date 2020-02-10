В честь Дня святого Валентина в зоопарке организуют свидание для лам - Шурика и Веснушки. Более того, с 14 по 16 февраля там действует акция "1+1" - два человека смогут посетить зверинец по одному билету.



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