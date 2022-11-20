Минский зоопарк и его обитатели к холодам готовы

С заботой о животных. Минский зоопарк завершил подготовку к холодам. Комплекс мероприятий требует индивидуального подхода к каждому виду в зависимости от естественной среды обитания. Теплолюбивых животных перевели в закрытые отапливаемые вольеры, в некоторых случаях используют обогревающие пушки и инфракрасные лампы.



В связи с погодными условиями также для постояльцев зоопарка корректируется меню: оно становитсяболее калорийным.