Минский зоопарк масштабно отметил 35-летний юбилей

К празднику присоединились и несколько тысяч минчан. Зрителей удивляли азотным шоу, выступлением роботов-трансформеров и показательными кормлениями животных. Героем дня стал пятиметровый питон Тайсон - сотрудники зоопарка вместе с гостями измерили длину рептилии. Однако главный подарок Минский зоопарк получил раньше. Это новые питомцы, которые родились накануне праздничной даты.



Сейчас в коллекции Минского зоопарка как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь насчитывают более 400 видов млекопитающих, птиц и рептилий.