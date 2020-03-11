Минский зоопарк объявил конкурс на лучший скворечник

Цель - привлечь внимание молодежи к охране птиц и создать новые домики для городских пернатых жителей. В соревновании может принять участие каждый желающий. Скворечник надо сделать из экоматериалов, он должен быть функциональным и креативным. Поэтому у организаторов две номинации: стандартная и чудо-скворечник. Наградят участников 1 апреля - в Международный день птиц.



