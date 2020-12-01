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Минский зоопарк подготовился к зиме
Первый день зимы наступил. Совсем скоро на улице появится мороз и выпадет снег. Минский зоопарк к холодам подготовился. Для зверей сделали все, чтобы и зимой они чувствовали себя комфортно и безопасно. Многие экзотические животные уже переехали в зимние квартиры.
Переехали с улицы в застекленные вольеры и приматы. К слову, у кошачьих лемуров пополнение.
А вот некоторые хищники совсем не боятся зимы. Бенгальские тигры, ягуары, африканские львы и леопарды сами выбирают, где им зимовать. Зато изменилось их питание. Им стали давать больше мяса, чем давали в летний период.
Зимой рацион питания меняется не только у хищников. Копытные сейчас перешли полностью на сено, веники сухие. Они стали немножечко меньше бывать на улице и больше в домиках, но их можно увидеть в вольерах.
У представителей копытных, семейства лам, тоже недавно появилось пополнение.
Теперь в просторном большом вольере живут 4 ламы. Кстати, спокойно зимуют в своих вольерах страусы и верблюды. Они родились в зоопарке, поэтому чувствуют себя отлично даже на холоде. А вот косолапые Тристан и Нюра уже запаслись жиром на зиму и готовятся к спячке. К слову, открылось в зоопарке и новое отапливаемое помещение с более естественными условиями для львинохвостых и японских макак.
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