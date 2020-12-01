Минский зоопарк подготовился к зиме

Первый день зимы наступил. Совсем скоро на улице появится мороз и выпадет снег. Минский зоопарк к холодам подготовился. Для зверей сделали все, чтобы и зимой они чувствовали себя комфортно и безопасно. Многие экзотические животные уже переехали в зимние квартиры.

Переехали с улицы в застекленные вольеры и приматы. К слову, у кошачьих лемуров пополнение.

А вот некоторые хищники совсем не боятся зимы. Бенгальские тигры, ягуары, африканские львы и леопарды сами выбирают, где им зимовать. Зато изменилось их питание. Им стали давать больше мяса, чем давали в летний период.

Зимой рацион питания меняется не только у хищников. Копытные сейчас перешли полностью на сено, веники сухие. Они стали немножечко меньше бывать на улице и больше в домиках, но их можно увидеть в вольерах.

У представителей копытных, семейства лам, тоже недавно появилось пополнение.