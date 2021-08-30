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В Минском зоопарке для школьников предусмотрены обзорные экскурсии и практические занятия

Минский зоопарк провожает лето. В честь начала нового учебного года для гостей устроили красочный челлендж: игровая программа и веселый салют красками холи. Посетители смогли в прямом смысле разукрасить пасмурный день. А на интерактивных площадках расположились научная лаборатория, футбольное поле и художественные холсты.



В такой замечательный день нас посетили ребята с особенностью из Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам Заводского района. Очень здорово, что ребята не остались в четырех стенах и посетили зоопарк. Посетили наше мероприятие и увидели наших животных.
Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка


Для тех, кто хочет увидеть мир живой природы изнутри, стартует набор в биологический кружок "тайны зоопарка". Для школьников предусмотрены обзорные экскурсии и практические занятия.



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