В Минском зоопарке для школьников предусмотрены обзорные экскурсии и практические занятия

В такой замечательный день нас посетили ребята с особенностью из Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам Заводского района. Очень здорово, что ребята не остались в четырех стенах и посетили зоопарк. Посетили наше мероприятие и увидели наших животных.

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка