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Минскметрострой развивает комплексные инфраструктурные проекты для комфорта горожан

От строительства метро до перевода столицы на артезианские источники! Комплексные инфраструктурные проекты для комфорта горожан развивает Минскметрострой. Есть собственный завод железобетонных изделий, а вскоре появится жилой квартал с улучшенными панельными домами. Многоэтажки новой серии возводят вдоль улицы Выготского. Всего на предприятии 1,5 тыс. специалистов. Основные строительные работы сейчас, конечно, на Зеленолужской линии. Новые станции метро откроют уже в этом году.

Подготовка профессиональных кадров, новые технологии и комплексная модернизация. Инновационный курс предприятию помогают держать также международные форумы и конкурсы. В этом месяце Минскметрострой отметил 45-летие.

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