Минское "Динамо" откроет выездную серию из шести матчей игрой против СКА

Матчем в Санкт-Петербурге против местного СКА минское "Динамо" откроет для себя выездную серию из шести поединков.

"Зубры" подходят к игре после уверенной виктории над омским "Авангардом" - 4:0. Кстати, в этом сезоне армейцы гостили на "Минск-Арене" и в той встрече проиграли команде Сергея Брылина - 4:2.

Но этот результат уже в прошлом, сейчас важно для минчан сохранить свой победный ход. Получится ли это сделать, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Начало в 19:30.