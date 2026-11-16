Минское метро пополнится 15 новыми вагонами "Минск-2024" до конца 2026 года

Обновляется подземный парк: по рельсам трех линий минского метро колесит более 400 вагонов. Среди них 87 - нового образца - современные, плавные, тихие и с бесшовным соединением в один состав, без перегородок внутри.

До конца 2026 года депо столичного метро пополнят еще 15 таких вагонов.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

"Новые 15 вагонов, которые должны прибыть к концу года в наш метрополитен, - составы "Минск-2024". На сегодняшний день парк подвижного состава представляет собой 418 вагонов, из которых 87 вагонов - это уже инновационные вагоны нового поколения".

Управляемость и эргономику оценили пассажиры и машинисты. За штурвалом поездов - просторно, комфортные сиденья и электронные приборные панели, а еще составы могут идти и на автопилоте - это базовая опция.