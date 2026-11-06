Минское суворовское военное училище отмечает 73-летие

Минское суворовское военное училище, кузница офицерских кадров, отмечает 73-летие со дня образования.

За время своего существования учебное заведение дало путевку в жизнь тысячам юношей, и для многих выпускников эти стены стали началом большого пути в профессию защитника Отечества.

Именно Минское суворовское военное училище стало альма-матер для десятков генералов. Благодаря хорошей материально-технической базе современное поколение суворовцев осваивает передовые технологии и обучается работе с беспилотниками.

Дмитрий Кучук, начальник Минского суворовского военного училища: "В училище есть классы огневой подготовки, тактической медицины, управления БПЛА. Причем данные классы оснащены самым современным оборудованием. Наша задача не просто выпустить готового оператора БПЛА или медика, наша задача - привить азы при обращении с оружием, научить оказывать первую медицинскую помощь, научить правилам управления БПЛА, чтобы при поступлении в высшие военные учебные заведения суворовцы совершенствовали свои знания и навыки и выходили настоящими профессионалами".

Дмитрий Кучук

В училище суворовцев готовят к поступлению в высшие учебные заведения и к дальнейшей военной или другой госслужбе.