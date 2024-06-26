Минское метро: как подземка изменила ритм жизни столицы, какие сюжеты заложены в оформлении станций и что происходит в тоннелях ночью - смотрите в фильме "40 лет в движении"

Подземные маршруты длиной в 40 лет. Знаковый юбилей Минский метрополитен отметит в преддверии годовщины освобождения Беларуси. Первый поезд столичной подземки отправился 29 июня 1984 года. Метро тогда - транспортное ноу-хау, а сегодня рекордсмен в пассажироперевозках. Ежедневно этим видом транспорта пользуются до 800 тысяч человек.



Почему объект стал народным и как строительство рельсомагистралей повлияло на экономику всей страны? Какие сюжеты заложены в оформлении станций и что происходит в тоннелях ночью?



В субботу, 29 июня,на телеканалах Белтелерадиокомпании фильм Агентства теленовостей "40 лет в движении": о том, как по кирпичику строили минское метро, и о подземных открытиях, изменивших ритм жизни белорусской столицы.