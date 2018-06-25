Минское метро переходит на летний режим работы

Уже сегодня время ожидания поездов немного увеличится. Так, на Московской линии интервал движения в утренние и вечерние часы пик возрастет на полминуты - до двух с половиной. На второй линии, Автозаводской, подождать следующий состав придется три минуты, вечером в час пик - три с половиной. Станции минской подземки открыты для приема пассажиров с 5:30 до 00:40. Подробнее с графиком можно ознакомиться на сайте метрополитена.