Минское предприятие "Крион" планирует строительство новых мощностей по хранению жидкого кислорода

В этом году мы запустили новый азотный компрессор, который позволяет нам регулировать потребление электроэнергии. На стадии завершения у нас проект по изменению технологий наполнения газообразных продуктов. В первую очередь это кислород, то есть новые баллоны, больше емкости, что позволит значительно снизить затраты на его доставку.

Олег Гаврюшин, директор ОАО "Крион"