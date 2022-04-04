3.65 BYN
3.06 BYN
3.47 BYN
Минское предприятие "Крион" планирует строительство новых мощностей по хранению жидкого кислорода
Минское предприятие "Крион" модернизирует производство и совершенствует технологические мощности. В Беларуси это единственный производитель медицинского кислорода. До пандемии в основном ориентировались на промышленный сектор, а в условиях коронавируса пришлось отреагировать на новые вызовы и переориентировать производство на поддержку медицины. После тройного контроля качества кислород развозят в больницы по всей стране. Сегодня предприятие стабильно работает, особое внимание уделяют модернизации и работе по снижению затрат.
В этом году мы запустили новый азотный компрессор, который позволяет нам регулировать потребление электроэнергии. На стадии завершения у нас проект по изменению технологий наполнения газообразных продуктов. В первую очередь это кислород, то есть новые баллоны, больше емкости, что позволит значительно снизить затраты на его доставку.
Предприятие также планирует строительство новых мощностей по хранению жидкого кислорода - это своеобразная подушка безопасности, чтобы при необходимости обеспечить стабильное и оперативное снабжение больниц столь нужным продуктом.