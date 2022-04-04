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Минское предприятие "Крион" планирует строительство новых мощностей по хранению жидкого кислорода

Минское предприятие "Крион" модернизирует производство и совершенствует технологические мощности. В Беларуси это единственный производитель медицинского кислорода. До пандемии в основном ориентировались на промышленный сектор, а в условиях коронавируса пришлось отреагировать на новые вызовы и переориентировать производство на поддержку медицины. После тройного контроля качества кислород развозят в больницы по всей стране. Сегодня предприятие стабильно работает, особое внимание уделяют модернизации и работе по снижению затрат.

В этом году мы запустили новый азотный компрессор, который позволяет нам регулировать потребление электроэнергии. На стадии завершения у нас проект по изменению технологий наполнения газообразных продуктов. В первую очередь это кислород, то есть новые баллоны, больше емкости, что позволит значительно снизить затраты на его доставку.
Олег Гаврюшин, директор ОАО "Крион"

Предприятие также планирует строительство новых мощностей по хранению жидкого кислорода - это своеобразная подушка безопасности, чтобы при необходимости обеспечить стабильное и оперативное снабжение больниц столь нужным продуктом.