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Минскому государственному архитектурно-строительному колледжу - 100 лет!
Минскому государственному архитектурно-строительному колледжу - 100 лет!
За век своей истории альма-матер технического образования в Беларуси меняла свои названия, не раз проходила реорганизацию и за все свои годы выпустила порядка тридцати тысяч выпускников. Они трудятся в строительных организациях, на предприятиях, в проектных институтах страны. Сегодня в колледже обучаются около 1 500 ребят. Педагогический коллектив учреждения - это 120 высококлассных дипломированных специалистов, большая часть которых - выпускники учреждения.
В архитектурно-строительный колледж поступают ребята из всей Беларуси на базе 9 и 11 классов. Обучение идет по семи специализациям. Самыми популярными специальностями последних лет являются "архитектура" и "дизайн".
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