Минскому государственному архитектурно-строительному колледжу - 100 лет!

За век своей истории альма-матер технического образования в Беларуси меняла свои названия, не раз проходила реорганизацию и за все свои годы выпустила порядка тридцати тысяч выпускников. Они трудятся в строительных организациях, на предприятиях, в проектных институтах страны. Сегодня в колледже обучаются около 1 500 ребят. Педагогический коллектив учреждения - это 120 высококлассных дипломированных специалистов, большая часть которых - выпускники учреждения.