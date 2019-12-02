Минскому государственному музыкальному колледжу им. М. И. Глинки исполнилось 95

Минскому государственному музыкальному колледжу имени Михаила Ивановича Глинки исполнилось 95 лет. Какова история учебного заведения? Чем живет колледж сегодня? Как стать студентом такого учебного заведения? Кто преподаватели и выпускники колледжа? Узнаем в "Утреннем дозоре на 360"!