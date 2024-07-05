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Минскому метрополитену 40 лет!
Наша столица продолжает расцветать и развиваться. Уже в этом году откроются три новых станции метро. "Аэродромная", "Неморшанский сад", "Слуцкий гостинец", плюс электродепо "Слуцкое" - все это новички третьей (Зеленолужской) линии. Об этом сегодня заявили на торжественном собрании в честь 40-летия Минского метрополитена. По словам руководства мегаполиса, подземка - это "локомотив" и "драйвер" круглосуточного движения столицы. Ежегодно в метро "ныряют" около 300 млн человек. А за все время работы минская подземка перевезла почти 8,5 млрд пассажиров. Цифра сопоставима с населением планеты! Поздравления в адрес трудового коллектива прозвучали со сцены Минского городского дворца культуры. Особым медийным подарком стал и фильм Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.
Новый электротранспорт для третьей линии Минского метрополитена разработал и производит российский "Трансмашхолдинг". До конца года с завода в Мытищах поставят 28 новых современных вагонов. Первый состав - уже до конца лета.
Полностью адаптированный и созданный по заказу Минского метрополитена салон поезда. Это и сквозные проходы, это и системы безопасности. Системы кондиционирования, обеззараживания воздуха. Поскольку линия оборудована платформенными дверьми, то система безопасности и все необходимые элементы автоведения, которые могут быть внедрены в минском метро, все это установлено на этом поезде.
На завод "Метровагонмаш" немало узлов и агрегатов поступает по каналам промышленной кооперации из Беларуси. Подмосковное предприятие также реализует контракты с метрополитенами Баку и Ташкента.
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