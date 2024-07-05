Минскому метрополитену 40 лет!

Наша столица продолжает расцветать и развиваться. Уже в этом году откроются три новых станции метро. "Аэродромная", "Неморшанский сад", "Слуцкий гостинец", плюс электродепо "Слуцкое" - все это новички третьей (Зеленолужской) линии. Об этом сегодня заявили на торжественном собрании в честь 40-летия Минского метрополитена. По словам руководства мегаполиса, подземка - это "локомотив" и "драйвер" круглосуточного движения столицы. Ежегодно в метро "ныряют" около 300 млн человек. А за все время работы минская подземка перевезла почти 8,5 млрд пассажиров. Цифра сопоставима с населением планеты! Поздравления в адрес трудового коллектива прозвучали со сцены Минского городского дворца культуры. Особым медийным подарком стал и фильм Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.