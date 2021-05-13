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Минскому областному драмтеатру исполнилось 30 лет

Минскому областному драмтеатру - 30! Сегодня в течение дня в Молодечно проходили мероприятия по случаю юбилея. Центральное событие - мероприятие на сцене самого храма Мельпомены, где вручили почетные грамоты, благодарности и подарки старшим и лучшим сотрудникам театра. Церемонию завершили сами артисты - они продемонстрировали свои таланты на площадке в шоу-программе под названием "Театральный багаж". Гостям и участникам юбилейного вечера был показан спектакль по пьесе Алексея Дударева в постановке Валерия Анисенко "Не покидай меня".

За три десятилетия Минский областной театр драмы имеет свои славные традиции и занимает почетное место в палитре театральной жизни Беларуси. В репертуаре театра более сорока постановок. Очередную премьеру труппа готовит к открытию нового, 31-го сезона.


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