Минскому областному госпиталю инвалидов Великой Отечественной войны исполняется 80 лет

О здоровье тех, кто подарил нам Великую Победу и мирную жизнь, вот уже 80 лет заботится и Минский областной госпиталь инвалидов Великой Отечественной.

А ведь начиналось все с небольшого эвакуационного центра. Сегодня здесь Республиканский центр активного долголетия, где помощь оказывают по многим направлениям.

Как развивалась медицинская инфраструктура, расскажетЕлена Витко.

Агрогородок Лесной сегодня - это своеобразный медицинский кластер. Здесь соседствует около 10 ведущих учреждений. В их числе и Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. Этот год для объекта юбилейный - 80-й.

Начиналось все с эвакуационного госпиталя под номером 5803. Первой геолокацией стал город Златоуст Челябинской области. А уже в 44-м санчасть переместили ближе к линии фронта. В Минском районе это были полуразрушенные бараки: без воды, отопления и электричества. Жизни спасали в полевых условиях, в перерывах здание отстраивали. Медицину развивали своими силами.





В 1946-м году организовываются первые курсы по реабилитации пациентов, пострадавших от военных действий, и инвалидов войны по обучению мирным профессиям. Их возвращали к мирной жизни - тех, кто ушел на фронт в 17 лет и не успел получить специальность, и тех, кто получил тяжелые ранения и не мог работать по специальности. На базе госпиталя курсы шестимесячные, параллельно пациенты проходили лечение. Обучали профессиям счетовода, бухгалтера, парикмахера, мастера-сапожника Елена Лишанкова,библиотекарь Минского областного клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени П. М. Машерова

В шестидесятые с просьбой улучшить бытовые условия пациенты написали Машерову. Новый корпус возвели быстро, а позже учреждению присвоили его имя. Сегодня на лечение в госпиталь приезжают со всей страны: ежегодно более 10 тысяч человек.

Тамаре Вешняковой скоро 90: улыбчивая, элегантная, хрупкая. Женщина с сильным характером и непростой судьбой. Будучи ребенком, она пережила блокаду Ленинграда. Почти 900 дней осады, бомбежки и голода. Чтобы трагедия не повторилась, об ужасах войны Тамара Семеновна рассказывает внукам и правнукам. Страшные воспоминания пронизывают до мурашек.





"У меня скончались 9 родных человек от голода. Я не знаю, как осталась жива. Все кругом были окружены, но мы выжили. Голодная смерть нас уже накрывала холодным и черным крылом. Но чудом спаслись мы от страшного ада и память об этом несем", - вспоминаетблокадница Ленинграда Тамара Вешнякова.

Уважение к общей памяти, благодарность за мир и забота о здоровье - для госпиталя это главная ценность и миссия. Помощь оказывают ветеранам и участникам Великой Отечественной, воинам-интернационалистам. Здесь работает Республиканский центр активного долголетия, развивают и другие направления, недавно открыли 5 специализированных отделений.





Это кардиологическое отделение, отделение пульмонологии и аллергологии, неврологии, эндокринологии. На нашей базе работает отделение паллиативной медицинской помощи. И 6 коек - это республиканский центр помощи жертвам ДТП. Да, мы стали работать интенсивнее - так того требует жизнь, люди нуждаются в помощи. Есть свои средние сроки лечения и обследования, но принципы гуманизма, милосердия, сострадания поколениями передаются нашим персоналом. Валентина Курсевич,главврач Минского областного клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени П. М. Машерова