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Минскому областному институту развития образования - 80 лет

Это одно из старейших в стране учреждений системы повышения квалификации педагогов. На его базе также занимаются организацией внешкольной деятельности региона. Проводят не только областные, но и международные научно-практические конференции. К слову, сейчас в институте около 200 сотрудников. Сегодня во время торжественного мероприятия состоялось чествование педагогов.

Гости праздника не только ознакомились с историей учреждения, но и посетили тематические выставки, музей, оценили техническое оснащение института.

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