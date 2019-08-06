Минской областной больнице и детскому хоспису передали картины китайских художников

Экспортный гиперпрыжок Минской области - за первые полгода центральный регион наторговал с Китаем на 802 миллиона долларов. Больше всего китайские компании приобретают молочные и мясные продукты, а также калийные удобрения. Такое достижение Минской области своеобразно отметило и Посольство Беларуси в Китае - благотворительной акцией. Минской областной больнице, а также детскому хоспису передали картины китайских художников. Эти полотна дарили руководителям белорусской дипмиссии китайские партнеры. Доставили коллекцию из Китая в Беларусь контейнерным поездом.



Кроме того, на этой же неделе Беларусь и Китай отметят первую годовщину отмены туристических виз между странами. За это время туристический поток в наше государство увеличился в полтора раза - до 30 тысяч китайских туристов.



