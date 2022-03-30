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Минской областной организации ветеранов - 35 лет

35 лет Минской областной организации ветеранов. Почти две сотни ее участников из всех городов столичного региона собрались в Копыльском районном центре культуры. Здесь для них подготовили торжественную и концертную программу, а также выставку народных ремесел.

Во время празднования отдали и дань памяти павшим героям Великой Отечественной войны. Участники организации возложили цветы к монументу воинам - освободителям Копыля.

Ветеранская организация Минской области насчитывает почти 315 тысяч человек.

Это участники Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане, а также ветераны труда. Вместе со школьниками Минской области они вспоминают события тех лет, регулярно проводят профилактические мероприятия и посещают памятные места.


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