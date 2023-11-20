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Минской школе присвоили имя первого командира ОМОН

В преддверии 35-летия столичного ОМОН имя первого командира отряда Владимира Артемова получила 72-я минская школа. В церемонии приняли участие ученики и педагоги, воспитанники лицея МВД, военно-патриотических клубов, бойцы и ветераны минского ОМОН. Право открыть памятную доску было предоставлено вдове и сыну Владимира Артемова.

Событие, конечно, очень знаменательное. И вы знаете, возникает такое чувство гордости, что будет патриотическое воспитание молодежи, я только за это рада.
Татьяна Артемова, вдова Владимира Артемова

Сразу после официальной части перед зрителями выступили бойцы отряда.

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