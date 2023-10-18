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Минсктранс планирует бесплатно раздать около 300 тыс. льготных проездных. Зачем?
Льготные проездные тестируют в столице. В эксперименте Минсктранса и метрополитена первыми приняли участие ученики четырех школ и двух колледжей. В начале сентября учащиеся получили бесконтактные смарт-карточки, их нужно прикладывать к валидатору в автобусе, троллейбусе, трамвае и метро. Такая система учета льготных пассажиров необходима для планирования работы городского общественного транспорта.
На сегодняшний день изготовлено около 300 тыс. таких карточек. Их раздадут тем жителям столицы, которые могут рассчитывать на бесплатный проезд. Это школьники, учащиеся первого и второго курсов колледжей, инвалиды, ветераны. В будущем система льготных проездных может появиться и в других регионах.
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