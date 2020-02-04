Минсктранс прекращает тестирование сервиса безналичной оплаты проезда в наземном транспорте из-за недостатков

Минсктранс прекращает тестирование сервиса безналичной оплаты проезда в наземном транспорте из-за выявленных недостатков. Пока известно, что внедрение системы откладывается на неопределенный срок. Напомним, испытывали пилотный проект на трамвайном маршруте № 6 "Серебрянка - Зеленый Луг". В этом году планировали расширить использование системы на весь наземный транспорт. Помешал выявленный недостаток - невозможность в данной системе получать полные и достоверные данные о транзакциях, фактически контролировать поступление указанной информации. В Минсктрансе высказали предположение, что это может привести к финансовым потерям столичного предприятия. В ближайшее время тестирование сервиса будет прекращено. Впрочем, пока пассажиры трамвайного маршрута № 6 могут использовать свои бесконтактные банковские карточки для оплаты проезда.