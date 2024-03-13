Минсктранс выдал свыше 238,5 тыс. льготных проездных школам и ТЦСОН

Минсктрансвыдал свыше 238,5 тыс. льготных проездных документов организациям столицы, сообщает БЕЛТА со ссылкойна предприятие.

Учреждения образования получили чуть более 232 тыс., территориальные центры социального обслуживания населения - почти 6,5 тыс. бесконтактных пластиковых карт.

В Минсктрансенапомнили, что в городе с 1 сентября 2023 года проводится эксперимент по оплате транспортной работы при выполнении городских автомобильных перевозок пассажиров. Его задача - организовать достоверный учет всех перевезенных пассажиров, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

При проверке оплаты проезда необходимо предъявить контролерам БСК с записанным проездным "льготный" и в обязательном порядке документ, подтверждающий право на льготу. БСК запрещается передавать другому лицу. В случае утери минчан просят обращаться в учреждения, выдавшие документы.

Проект нацелен на совершенствование порядка возмещения из бюджета расходов на работу транспорта. Также таким образом планируется проанализировать мобильность пассажиров, оптимизировать отдельные маршруты и улучшить транспортное обслуживание.