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Минску - 953. С самого утра жители столицы вышли на субботники

Минск сегодня отмечает день рождения! Городу - 953. В этом году праздник проходит в новом формате. С самого утра жители столицы вышли на субботники. Самые масштабные мероприятия развернулись в Центральном, Фрунзенском и Октябрьском районах.



О том, что сделано для обустройства Минска, Ольга Медведь. Матусевича - Лобанка - Мазурова. По главным артериям Фрунзенского района сегодня курсировала колонна спецтехники. Своего рода автопробег - пять поливомоечных машин и два трактора с государственной символикой, но основная функция, конечно, навести чистоту на улицах столицы.

900 сальвий красных и 800 альтернатер - состав клумбы, которую высадили сегодня на площадке у Ледового дворца. На создание цветочной картины ушло всего 1,5 часа, а украшать магистраль гродненского направления композиция в виде нашего национального флага будет каждый год.

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Только во Фрунзенском районе субботник состоялся сразу на 6 точках

Одна из основных - парк "Тиволи". Тут горожане обустроили тропу здоровья, занимались уборкой на парковых дорожках, детских и спортивных площадках, зеленой зоне.


Новая традиция в День города

Минута молчания, возложение цветов… Так свой день сегодня начали жители Масюковщины. В День города новую традицию субботников они провели у мемориала жертвам Великой Отечественной войны. На месте памятника в годы немецкой оккупации были замучены и расстреляны более 80 тысяч человек - здесь располагался филиал лагеря военнопленных "Шталаг 352".

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Сегодня из вооружения у трудящихся - грабли и метлы. Осенняя пора - много опавшей листвы, шишек, иголок. Добавили цвета в Тучинском сквере. Помимо уборки околопрудной территории, серую, унылую стену яркими красками разрисовали дети. Большая площадь и любые фантазии. Также здесь состоялся пленэр, где воспитанники Центра технического и художественного творчества Фрунзенского района запечатлели родной город.

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