Минску - 953. С самого утра жители столицы вышли на субботники

Минск сегодня отмечает день рождения! Городу - 953. В этом году праздник проходит в новом формате. С самого утра жители столицы вышли на субботники. Самые масштабные мероприятия развернулись в Центральном, Фрунзенском и Октябрьском районах.







О том, что сделано для обустройства Минска, Ольга Медведь. Матусевича - Лобанка - Мазурова. По главным артериям Фрунзенского района сегодня курсировала колонна спецтехники. Своего рода автопробег - пять поливомоечных машин и два трактора с государственной символикой, но основная функция, конечно, навести чистоту на улицах столицы.



900 сальвий красных и 800 альтернатер - состав клумбы, которую высадили сегодня на площадке у Ледового дворца. На создание цветочной картины ушло всего 1,5 часа, а украшать магистраль гродненского направления композиция в виде нашего национального флага будет каждый год.

