Минску - 956. День города стартовал с возложения цветов к стеле "Минск - город-герой"

Мегаполис в самом сердце Беларуси сегодня отмечает День города. Минску - 956 лет!

Старт мероприятиям по традиции дали у стелы "Минск - город-герой" с возложения цветов к подножию обелиска. В церемонии приняли участие многочисленные делегации от предприятий и организаций столицы, а также председатель Совета Республики Наталья Кочанова, министр внутренних дел Иван Кубраков, мэр Минска Владимир Кухарев, зарубежные гости и молодежь.