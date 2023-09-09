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Минску - 956. День города стартовал с возложения цветов к стеле "Минск - город-герой"

Мегаполис в самом сердце Беларуси сегодня отмечает День города. Минску - 956 лет!

Старт мероприятиям по традиции дали у стелы "Минск - город-герой" с возложения цветов к подножию обелиска. В церемонии приняли участие многочисленные делегации от предприятий и организаций столицы, а также председатель Совета Республики Наталья Кочанова, министр внутренних дел Иван Кубраков, мэр Минска Владимир Кухарев, зарубежные гости и молодежь.

Истории героических сражений Великой Отечественной ожили в театрализованном представлении, и с благодарностью потомков за Великую Победу юные минчане выпустили в мирное небо белых голубей.

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