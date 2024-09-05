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Минску - 957! Как белорусская столица готовится праздновать День города
Минск готовится отметить 957-й день рождения! Подготовку к празднику сегодня обсудили в мэрии. Ко Дню города, который пройдет 14 сентября, запланировано более 100 мероприятий - это и "Олимпийский день", и вручение почетного звания "Минчанин года", праздничные концерты, рыцарские турниры, ярмарки народных мастеров, интерактивы, в том числе на новой локации "Минск губернский", которая развернется в Троицком предместье. Готовится и праздничное оформление города, в котором будут преобладать голубой и зеленый цвета. Сейчас на предприятии "Минскреклама" завершается "пошив" праздничного наряда столицы.
Основная, главная площадка - это Дворец спорта. Там состоятся соревнования "Сильнейший спасатель-пожарный". Начнет работу площадка в 8:00 и завершит в 18:00. Также будет организовано большое мероприятие под названием "Олимпийский день", которое проводится Национальным олимпийским комитетом совместно с Минским горисполкомом. Будет организовано более 30 локаций спортивных, развлекательных, также будет работать концертная программа.
Приезжает у нас в этом году очень много делегаций - 16. Из Российской Федерации, представители более десяти регионов. Также будут представители Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана. Мы планируем подписание четырех документов о двустороннем сотрудничестве. Один документ будет, два плана мероприятия с Баку и с Бишкеком. Будет у нас подписано соглашение с Пензенской областью.
Ко Дню города уже в ближайшую субботу - массовое спортивное мероприятие страны - Минский полумарафон. В этом году заявки на участие подали более 20 тыс. человек, в том числе гости из России, Китая, Азербайджана, Казахстана.
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