Минску - 957! Как белорусская столица готовится праздновать День города

Приезжает у нас в этом году очень много делегаций - 16. Из Российской Федерации, представители более десяти регионов. Также будут представители Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана. Мы планируем подписание четырех документов о двустороннем сотрудничестве. Один документ будет, два плана мероприятия с Баку и с Бишкеком. Будет у нас подписано соглашение с Пензенской областью.

Татьяна Селивоник, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома