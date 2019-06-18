Минску и Москве пока не удалось договориться о механизмах отмены роуминга в Союзном государстве

Единые подходы не найдены, но предложения есть, сообщили парламентарии двух стран (накануне в Минске прошло совместное заседание). Вопрос передадут на рассмотрение союзного Совмина. Напомним, поручение - обнулить роуминг при пересечении границы - прозвучало два года назад. С тех пор партнеры в поиске единых подходов. И эта работа продолжается. Кстати, в Евросоюзе роуминг был отменен только в 2017 году. Страны-участницы шли к этому 10 лет.