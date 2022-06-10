Минскводоканал разработал автоинформатор для жителей Минска

На повестке дня было и решение вопросов ЖКХ с использованием современных средств коммуникаций. Так, через единую платформу 115.бел граждане могут "общаться" с Минскводоканалом и получать информацию, например, о качестве воды или о благоустройстве территории. Для этого предприятие разработало свой программный комплекс, который непосредственно взаимодействует с единой информационной системой.









Кроме этого, Минскводоканал разработал автоинформатор, который, по желанию жителей, через смс-оповещение или голосового робота предоставит информацию об отключении воды, авариях системы водоснабжения и устранении неполадок, а также подскажет контактный номер, по которому можно уточнить все вопросы.