Минстройархитектуры: Новый указ не ударит по рынку долевого строительства

С февраля следующего года рентабельность застройщиков будет ограничена 5 процентами. Эти нормы прописаны в указе Президента и будут касаться новых договоров на строительство жилья. Документ, напомним, был принят 2 июля. Он затрагивает застройщиков, привлекающих средства граждан на возведение домов, и предусматривает предоставление преимущественного права на долевую застройку унитарным предприятиям по капстроительству и организациям с собственной техбазой и специалистами.



