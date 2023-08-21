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Минстройархитектуры вернулось к изъятию у белорусов земельных участков, где за 3 года не построен дом
Министерство архитектуры и строительства совместно с регионами обсуждает вопросы изъятия участков в рамках проводимой работы по внесению изменений в указ №87 "О некоторых мерах по сокращению незавершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач", сообщает БЕЛТА со ссылкой пресс-службе Минстройархитектуры.
На строительство частного дома отводится ограниченное время. По его истечении земельный участок могут забрать. По общему правилу строительство необходимо завершить в течение трех лет с даты регистрации права собственности на участок.
Согласно указу №87 местные исполнительные и распорядительные органы контролируют соблюдение этого срока. В случае его нарушения запускают процедуру оценки стоимости незавершенного строительства и обращаются в суд с иском об изъятии земельного участка. Чтобы этого избежать, можно продлить срок строительства по уважительным причинам. Например, в связи с серьезной болезнью, плохим материальным положением. Еще один вариант - законсервировать недостроенный дом.
Фото: БЕЛТА
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