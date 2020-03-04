Руководитель ведомства Константин Шульган подчеркнул, оцифровка бизнес-процессов позволит значительно упростить работу предприятий на этапах продаж, контроля качества надзорными органами. В то же время граждане смогут получать больше услуг в электронном виде. Сейчас создается Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система (БИСРС), которая позволит перейти на ID-карты для граждан вместо паспортов.