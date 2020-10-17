Минсвязи изучает зарубежный опыт цифровых паспортов

"На предстоящую пятилетку запланированы мероприятия по созданию облачных электронных цифровых подписей. Рассматривается также вопрос по совершенствованию Единой системы идентификации физических и юридических лиц на основе биометрии. Изучается зарубежный опыт использования цифровых мобильных паспортов", - отметил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.



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