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Минсвязи изучает зарубежный опыт цифровых паспортов

Минсвязи изучает зарубежный опыт цифровых паспортов

"На предстоящую пятилетку запланированы мероприятия по созданию облачных электронных цифровых подписей. Рассматривается также вопрос по совершенствованию Единой системы идентификации физических и юридических лиц на основе биометрии. Изучается зарубежный опыт использования цифровых мобильных паспортов", - отметил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.

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