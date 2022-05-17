Минсвязи: "ТИБО" покажет технологии, которые сделают белорусскую продукцию конкурентоспособнее

В этом году на международном форуме "ТИБО" будут делать акцент на экономически обоснованных и нужных для наших отраслей экономики технологиях. Об этом сообщили в Минсвязи. В планах - показать в первую очередь разработки, которые сделают белорусскую продукцию более конкурентоспособной и помогут вывести импортозамещение на новый уровень. Напомним, что международный форум по информационно-коммуникационным технологиям планируется провести 6-10 июня. Деловая программа "ТИБО-2022" - это более 30 мероприятий, среди которых Евразийский цифровой форум, Белорусский ИКТ-саммит, форум "Цифровая экономика" и интернет-премия "ТИБО".

