Минтранс: крупный игрок усилил конкуренцию на рынке такси

10 млн поездок на такси совершили белорусы в июне 2026 года. Статистику по стране озвучил Минтранс.

Сфера набирает обороты, спрос на рынке растет, как и предложение. Сейчас водителями такси в нашей стране работают почти 37 тыс. человек. Рынок стабилизирован. Цена сформировалась адекватно - прежде всего для потребителей.

Андрей Гладкий, начальник главного управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: "Серьезные изменения происходят на рынке. В настоящее время на рынок вышел достаточно крупный игрок. По итогам работы за май-июнь мы наблюдаем, что через этого диспетчера в три раза возросло количество заказов. Поэтому все стремятся к тому, чтобы оказывать более качественные услуги. Думаю, что это только пойдет на пользу как пассажиру, автомобильным перевозчикам, которые следят за безопасностью перевозок, так и в целом государству. Например, по итогам 2025 года те же налоговые отчисления от сферы перевозок автомобилями и такси выросли в 2 раза".

Напомним, масштабные новации на рынке произошли несколько лет назад. В стране появился реестр автомобильных перевозок пассажиров. Механизм помог навести порядок в отрасли и защитить права водителей и пассажиров.