Минтранс готовит дороги к эксплуатации в осенне-зимний период

Министерство транспорта готовит технику к зимней расчистке дорог. Всего планируется задействовать 60 машин роторной техники, около 650 машин для разбрасывания песка и соли и порядка тысячи снегоочистителей. Об этом сообщил начальник главного управления автодорог Минтранса Александр Головнев. Сейчас особое внимание заготовке материалов для устранения скользкости дорог, а также подготовке техники для зимнего содержания.



В каждой эксплуатационной организации проведена инженерная подготовка зимнего содержания. В целом на пятилетку по организациям республиканских автомобильных дорог на зимний период требуется почти 400 тысяч тонн песчано-соляной смеси.



