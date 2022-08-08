Минтранс отмечает существенный рост пассажиропотока в международном сообщении

Объем пассажирских перевозок в международном сообщении в первом полугодии вырос почти в два с половиной раза. Как отмечают в Министерстве транспорта и коммуникаций, среди самых популярных европейских направлений - традиционно литовское. По этому маршруту внешние перевозки выросли в десятки раз.