3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Минтранс отмечает существенный рост пассажиропотока в международном сообщении
Объем пассажирских перевозок в международном сообщении в первом полугодии вырос почти в два с половиной раза. Как отмечают в Министерстве транспорта и коммуникаций, среди самых популярных европейских направлений - традиционно литовское. По этому маршруту внешние перевозки выросли в десятки раз.
Что касается пассажирооборота внутри страны, то за полгода перевезено более 600 миллионов человек. В целом ведомство сегодня занимается оптимизацией маршрутной сети в регионах. На 430 маршрутах такая работа уже проведена.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все