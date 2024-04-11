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Минтруда Беларуси подвело итоги действия указа Президента о своевременной выплате зарплат
Итоги действия указа Президента о своевременной выплате зарплат подвело Министерство труда.
Документ был подписан в январе прошлого года. Он расширил полномочия Департамента госинспекции труда по защите прав работников на своевременное получение своей зарплаты. То есть гражданам не нужно самостоятельно обращаться в суд или нотариат, а затем в органы принудительного исполнения. Таким правом наделен департамент Минтруда. При этом если нарушение устранено в указанный срок, нанимателя освободят от административной ответственности.
Действие указа уже сработало в отношении 8 тысяч работников. В отношении 3 тысяч работников органами принудительного исполнения в пользу этих работников возбуждены исполнительные производства по взысканию свыше 6 млн рублей. Еще в отношении 1400 работников Департамент государственной инспекции труда выдал нанимателям требования для устранения задолженности по выплате заработной платы. Результаты есть. 8 тысяч человек, которым удалось помочь в течение года, - это немало.
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