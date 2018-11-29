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Минтруда будет реализовывать концепцию по правам инвалидов с общественными организациями

Министерство труда будет реализовывать концепцию по правам инвалидов вместе с общественными организациями. Соглашение о разработке ежегодного плана действий сегодня подписали во время форума "Универсальная среда". В комплексе "БелЭкспо" до 1 декабря работают две выставки, одна из которых посвящена реабилитации людей с ограниченными возможностями. Как отметила Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, рабочая группа вскоре ознакомит с результатами общественного обсуждения законопроекта "О правах инвалидов и их социальной интеграции". В Беларуси их около 570 тысяч.

На форуме проходит и ярмарка вакансий. А в следующем году будет разработана индивидуальная программа для реабилитации детей-инвалидов.

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