Минтруда будет реализовывать концепцию по правам инвалидов с общественными организациями

Министерство труда будет реализовывать концепцию по правам инвалидов вместе с общественными организациями. Соглашение о разработке ежегодного плана действий сегодня подписали во время форума "Универсальная среда". В комплексе "БелЭкспо" до 1 декабря работают две выставки, одна из которых посвящена реабилитации людей с ограниченными возможностями. Как отметила Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, рабочая группа вскоре ознакомит с результатами общественного обсуждения законопроекта "О правах инвалидов и их социальной интеграции". В Беларуси их около 570 тысяч.