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Минтруда: бюджет прожиточного минимума с 1 мая составит Br418,73

Минтруда: бюджет прожиточного минимума с 1 мая составит Br418,73

Бюджет прожиточного минимума (БПМ) с 1 мая 2024 года по 31 июля 2024 года в среднем на душу населения в расчете на месяц составит Br418,73, сообщает БЕЛТА.

Новый БПМ с 1 мая для трудоспособного населения составит Br448,99. Для пенсионеров - Br303,03, для детей в возрасте до 3 лет - Br264,93, для детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br354,32, а также для детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br413,07.

В связи с повышением БПМ с 1 мая увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и социальные пенсии.

Фото: БЕЛТА

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