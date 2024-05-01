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Минтруда: бюджет прожиточного минимума с 1 мая составит Br418,73
Бюджет прожиточного минимума (БПМ) с 1 мая 2024 года по 31 июля 2024 года в среднем на душу населения в расчете на месяц составит Br418,73, сообщает БЕЛТА.
Новый БПМ с 1 мая для трудоспособного населения составит Br448,99. Для пенсионеров - Br303,03, для детей в возрасте до 3 лет - Br264,93, для детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br354,32, а также для детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br413,07.
В связи с повышением БПМ с 1 мая увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и социальные пенсии.
Фото: БЕЛТА
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