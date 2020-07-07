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Минтруда отмечает снижение производственного травматизма
Техническое перевооружение и автоматизация предприятий, когда машины работают дистанционно под управлением людей, позитивно сказываются на снижении производственного травматизма, отмечают в Минтруда. За последние два года у 3 тысяч предприятий вовсе не было таких ЧП. Связывают это и с повышением ответственности руководителей, которые внедряют внутренние системы контроля за процессами на конвейерах и поощряют за соблюдение техники безопасности.
Игорь Старовойтов, замминистра труда и соцзащиты Беларуси:
"Любая травма на производстве вызвана какими-то определенными причинами. Эти причины можно заранее предотвратить, можно добиваться исключения травматизма. У нас многие организации проводят достаточно серьезную работу по вопросам охраны труда, и уже есть много организаций в Республике Беларусь, так скажем, средних и крупных организаций, где работают более ста человек, которые за последние два года не имели случаев травматизма".
Минтруда выступает за системный подход по организации техники безопасности на производстве и работу сообща руководства, местных властей и отраслевых объединений. Соответствующие поправки в закон "Об охране труда" вступили в силу 28 июня.
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