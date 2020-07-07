Минтруда отмечает снижение производственного травматизма

Техническое перевооружение и автоматизация предприятий, когда машины работают дистанционно под управлением людей, позитивно сказываются на снижении производственного травматизма, отмечают в Минтруда. За последние два года у 3 тысяч предприятий вовсе не было таких ЧП. Связывают это и с повышением ответственности руководителей, которые внедряют внутренние системы контроля за процессами на конвейерах и поощряют за соблюдение техники безопасности.

Игорь Старовойтов, замминистра труда и соцзащиты Беларуси:

"Любая травма на производстве вызвана какими-то определенными причинами. Эти причины можно заранее предотвратить, можно добиваться исключения травматизма. У нас многие организации проводят достаточно серьезную работу по вопросам охраны труда, и уже есть много организаций в Республике Беларусь, так скажем, средних и крупных организаций, где работают более ста человек, которые за последние два года не имели случаев травматизма".