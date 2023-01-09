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Минтруда: соцгарантии по оплате больничных повысятся с 1 января 2024 года

Соцгарантии по оплате больничных повысятся с 1 января следующего года. Об этом сообщили в Минтруда. Так, минимальный размер больничных будет рассчитываться из размера минимальной зарплаты. Увеличится размер среднедневного заработка, применяемого для расчета больничных. Кроме того, больничные будут назначаться только по основному месту работы с учетом заработка у всех работодателей.

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