ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Минтруда: участие в республиканском субботнике добровольное, но обязательны безопасные условия для работы

В Минтруда напоминают: участие в республиканском субботнике добровольное! А вот что обязательно - обеспечение безопасных условий труда. Данная обязанность ложится на организаторов.

Все участники должны пройти инструктаж по охране труда. Каждому необходимо выдать инвентарь и средства индивидуальной защиты, все в исправном виде. Если при работах будет использована техника, ей могут пользоваться только те, кто имеет соответствующие профессиональные навыки.

Если же работники будут трудиться на своих рабочих местах, условия обеспечиваются в обычном режиме.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все