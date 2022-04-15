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Минтруда: участие в республиканском субботнике добровольное, но обязательны безопасные условия для работы
В Минтруда напоминают: участие в республиканском субботнике добровольное! А вот что обязательно - обеспечение безопасных условий труда. Данная обязанность ложится на организаторов.
Все участники должны пройти инструктаж по охране труда. Каждому необходимо выдать инвентарь и средства индивидуальной защиты, все в исправном виде. Если при работах будет использована техника, ей могут пользоваться только те, кто имеет соответствующие профессиональные навыки.
Если же работники будут трудиться на своих рабочих местах, условия обеспечиваются в обычном режиме.
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