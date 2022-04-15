Минтруда: участие в республиканском субботнике добровольное, но обязательны безопасные условия для работы

В Минтруда напоминают: участие в республиканском субботнике добровольное! А вот что обязательно - обеспечение безопасных условий труда. Данная обязанность ложится на организаторов.



Все участники должны пройти инструктаж по охране труда. Каждому необходимо выдать инвентарь и средства индивидуальной защиты, все в исправном виде. Если при работах будет использована техника, ей могут пользоваться только те, кто имеет соответствующие профессиональные навыки.