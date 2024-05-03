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Минтруда утвердило форму для расследования несчастных случаев на производстве
Министерство труда и социальной защиты утвердило форму для расследования несчастных случаев на производстве. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Постановлением Минтруда от 5 февраля 2024 года №5 утверждена инструкция о порядке вынесения требования об устранении нарушений законодательства, выявленных по результатам специального расследования несчастного случая на производстве.
Инструкцией установлена форма такого требования. Она утверждается впервые. Требование составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр требования вручается под роспись страхователю или уполномоченному им должностному лицу. При отказе в получении или невозможности получения требования оно направляется по последнему известному месту нахождения (месту жительства) страхователя заказным письмом с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа через систему межведомственного электронного документооборота госорганов. Как пояснили в Минтруда, в этом случае требование считается полученным страхователем по истечении трех дней со дня такого направления.
Второй экземпляр требования остается у государственного инспектора труда Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты, проводившего специальное расследование, для осуществления контроля.
Постановление вступило в силу с 2 мая 2024 года.
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