Минтруда: в Беларуси для людей с инвалидностью соцуслуги станут еще доступнее, некоторые будут оказывать в дистанционной форме

"В Беларуси для людей с инвалидностью социальные услуги станут еще доступнее, некоторые из них теперь будут оказывать в дистанционной форме". Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Это не все новации закона о соцобслуживании, который вступил в силу 1 июля. По сравнению с предыдущим механизмом, который учитывал только медицинскую составляющую, сегодня при подборе комплекса услуг ставку делают на адресную помощь. В приоритете принцип, на котором строится государство - помощь тем, кто в ней действительно нуждается, должна поступать напрямую и без промедлений.