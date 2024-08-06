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Минтруда: в Беларуси для людей с инвалидностью соцуслуги станут еще доступнее, некоторые будут оказывать в дистанционной форме
"В Беларуси для людей с инвалидностью социальные услуги станут еще доступнее, некоторые из них теперь будут оказывать в дистанционной форме". Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Это не все новации закона о соцобслуживании, который вступил в силу 1 июля. По сравнению с предыдущим механизмом, который учитывал только медицинскую составляющую, сегодня при подборе комплекса услуг ставку делают на адресную помощь. В приоритете принцип, на котором строится государство - помощь тем, кто в ней действительно нуждается, должна поступать напрямую и без промедлений.
Мы также предусмотрели долговременный уход. Одновременно человеку будет предоставляться медицинская помощь и комплекс социальных услуг, что позволит ему быстрее восстановиться в его трудной жизненной ситуации. Законом предусмотрен подвоз инвалидов. Это не социальное такси - это подвоз, который позволит обеспечить доступность соцуслуг. Он предусмотрен только тем инвалидам, которые посещают наши отделения социальной реабилитации.
Забота о людях с инвалидностью - по-прежнему важный аспект в социальной политике нашего государства. В Беларуси действует многоуровневая система поддержки инвалидов. Она направлена на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями, на их успешную интеграцию в общество нацелены в том числе и многочисленные госпрограммы.
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