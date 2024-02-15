Минтруда: взносы в ФСЗН от адвокатов, нотариусов и ИП нужно уплатить до 1 марта

Взносы в Фонд соцзащиты населения нужно уплатить до 1 марта, напоминают в Минтруда. Это касается адвокатов, нотариусов, а также индивидуальных предпринимателей. Минимальная сумма взноса за полный год осуществления деятельности составляет 2 326 рублей 80 копеек. Тем, у кого были перерывы, взносы нужно рассчитать самостоятельно. Здесь в помощь калькулятор, который есть на официальном сайте ФСЗН. Подтвердить эту информацию нужно до 1 апреля.