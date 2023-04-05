Минус 100 баллов: учредители репетиторских центров уклонялись от уплаты налогов

В ходе реализации оперативных материалов были проведены обыски, наложен арест на имущество практически во всех областных центрах, региональных городах, где офисы располагались. Установлено, что на протяжении 10 лет не уплачивались подоходный налог с доходов ИП и взносы в ФСЗН на сумму более 3,6 миллиона рублей. Таким образом, функционировала устойчивая и длительная схема выплаты заработной платы в конвертах, которая имела масштаб всей республики (более 186 субъектов). Из причиненного ущерба погашено 630 тысяч. Все подозреваемые сотрудничают со следствием.

Артем Дунько, замначальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Витебской области