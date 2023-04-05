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Минус 100 баллов: учредители репетиторских центров уклонялись от уплаты налогов
Сотрудники Департамента финансовых расследований пресекли противоправную деятельность учредителей репетиторских центров "100 баллов". Небезызвестные Евгений Левянт, Алексей Иванов и компания их единомышленников в течение 10 лет уклонялись от уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет. Досье преступной деятельности получилось внушительным - возбуждено 6 уголовных дел.
Работающие и сегодня в разных регионах Беларуси репетиционные центры "100 баллов" привлекали к сотрудничеству учителей. Их с целью минимизации налогов регистрировали в качестве индивидуальных предпринимателей, хотя по факту педагоги являлись работниками репетиторских центров. "100 баллов" предоставляли классы для занятий, принимали от родителей заявления, определяли стоимость услуг, составляли расписание. За полученные услуги родители платили в адрес репетиторских центров.
"Я знаю, что кто-то работал на договоре подряда. Но говорили, что если работать на договоре подряда, то что-то с пенсией, что-то со стажем, отчислениями будет. Мне сказали, что все тут ИП. Я и зарегистрировалась", - поделилась одна из преподавателей.
В ходе реализации оперативных материалов были проведены обыски, наложен арест на имущество практически во всех областных центрах, региональных городах, где офисы располагались. Установлено, что на протяжении 10 лет не уплачивались подоходный налог с доходов ИП и взносы в ФСЗН на сумму более 3,6 миллиона рублей. Таким образом, функционировала устойчивая и длительная схема выплаты заработной платы в конвертах, которая имела масштаб всей республики (более 186 субъектов). Из причиненного ущерба погашено 630 тысяч. Все подозреваемые сотрудничают со следствием.
Описанная выше криминальная схема - не единственные эпизоды преступной деятельности Евгения Левянта и Алексея Иванова. Сейчас они проходят обвиняемыми по другой статье Уголовного кодекса - "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" и содержатся под стражей. Левянт являлся членом так называемого координационного совета, предпринявшего захват государственной власти в 2020 году, позиционировал себя министром образования.
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